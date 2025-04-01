شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 31 – 3 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، انتظار مجلس إدارة الإسماعيلى الحصول على القرض البنكي خلال الأيام المقبلة، من أجل إنهاء القضايا المتعلقة في الاتحاد الدولى "فيفا" من أجل رفع إيقاف القيد على الدراويش.

23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى ربع نهائي الأبطال

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على اصطحاب 23 لاعباً فى قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الهلال السوداني غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلى ينتظر الموافقة على القرض البنكى من أجل إنهاء قضايا فيفا

ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، الحصول على القرض البنكي خلال الأيام المقبلة، من أجل إنهاء القضايا المتعلقة في الاتحاد الدولى "فيفا" من أجل رفع إيقاف القيد على الدراويش.

بيراميدز يخطر رسميًا بإلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمواجهته مع الأهلي

أرسل نادي بيراميدز اليوم الاثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

مؤتمر صحفي لبيسيرو وعمر جابر قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي

يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة صباح غداً الثلاثاء، للحديث عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

داري وربيعة الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني

اقترب الثنائي رامي ربيعة وأشرف داري لاعبي الأهلي من قيادة قلب دفاع الفريق الأحمر في مباراته أمام الهلال السوداني غدا الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يورتشيتش: مواجهة الجيش الملكي المغربي فى غاية الصعوبة وأثق في لاعبي فريقي

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مواجهة الجيش الملكي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ستكون غاية في القوة والصعوبة.

المصري ينهي إجراءات التجديد للجزائري عبد الرحيم دغموم 3 مواسم

أنهت إدارة النادي المصري إجراءات التجديد للجزائري عبد الرحيم دغموم لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي بزيه التقليدي والهلال بالقميص الأزرق والشورت الأسود

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمقر الجزيرة، وتم خلاله الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

بيسيرو يعزل لاعبي الزمالك عن أزمة مباراة القمة قبل مواجهة ستيلينبوش

طالب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه بعدم التركيز في أزمة مباراة القمة، خاصة بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتعديل العقوبات المترتبة على انسحاب الأهلي من المباراة يوم 11 مارس الجاري.

رسمياً.. مصطفى عسل يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وتقدم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى صدارة التصنيف، منهياً هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة التي استمرت لـ93 أسبوعا على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 16.

بعثة سيدات طائرة الزمالك تصل نيجيريا للمشاركة فى بطولة أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، منذ قليل، إلى نيجيريا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

المصري يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة سيمبا التنزاني فى الكونفدرالية

استعاد المصري قوته الضاربة خاصة فى الهجوم، بعد انتظام الثنائي الدولي أحمد عيد وخالد صبحي فى التدريبات، وشفاء صلاح محسن من الإصابة، وتأكد جاهزية ميدو جابر، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة سيمبا التنزاني بالكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد السلاح يخطط لإنجاز جديد فى لوس أنجلوس بعد ذهبية سلاح السيف

يخطط اتحاد السلاح، برئاسة طارق الحسينى، مبكراً لتحقيق إنجاز جديد فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد سلسلة الإنجازات التى يحققها الاتحاد الفترة الأخيرة بعد حصد برونزية أولمبياد باريس 2024 فى سيف المبارزة عن طريق محمد السيد و تتويج منتخب السيف بذهبية كأس العالم بالمجر.