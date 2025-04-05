شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق على المصرى تاريخيا قبل مباراتهما فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، استعداداته اليوم الجمعة، لمواجهة قوية وحاسمة بشكل كبير أمام المصرى البورسعيدى، في إطار الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها غدا السبت.

تاريخ مواجهات المصرى وسيراميكا

تعد مباراة السبت هي الحادية عشرة بين سيراميكا والمصرى في كل المسابقات، وتفوق سيراميكا بحسم 4 مباريات لصالحه، في مقابل فوزين للمصرى فقط، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

سجل لاعبو سيراميكا خلال المباريات العشرة الماضية 19 هدفا، بينما سجل أبناء بورسعيد 12 هدفا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات بـ7 أهداف بينما أوستن أموتو 3 أهداف للمصرى.

وآخر مباراة جمعت بينهما في هذه البطولة كانت فى نهائى نسخة 2022 - 2023، والتى حسمها سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتوج بلقبه الأولى فى هذه البطولة.

يدخل سيراميكا المباراة فى المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز فى لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل فى مباراتين.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من: البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.