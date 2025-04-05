شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزهور ويحسم لقب دورى محترفى كرة اليد للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

حسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025 بالفوز على نظيره الزهور بنتيجة 39-21 على صعيد الجولة قبل الختامية للمرة الثالثة على التوالى.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 قبل إقامة الجولة الأخيرة الجمعة المقبل برصيد 44 نقطة منفردا قبل لقاء القمة الختامى الثلاثاء المقبل.

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل الجارى بمواجهة الأهلى والزمالك والتى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائى كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجارى.

ويشهد دور ربع نهائى كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلى، والشمس مع البنك الأهلى، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلى فى الختام.