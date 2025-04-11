شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: رمضان صبحى مش فى حسابتنا وزيزو طالب بمستحقاته وسنقدم عرضا للونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط، أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز ليس فى حسابات الزمالك فى الفترة الحالى وزيزو أرسل طلب بمستحقاته المتأخرة.قال أحمد حسام ميدو خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "زيزو قدم طلب لنادى الزمالك للحصول على المستحقات ونحن سنقدم أوراقنا ثبت حقوقنا لوالد زيزو".

وأضاف: "نحترم محمود حمدى الونش وسنتفاوض مع اللاعب لتجديد عقده ونتعامل بجدية ونعلم اهتمام أندية منافسة بالتعاقد معه، وسنقدم له أفضل عرض من وجهة نظرنا، ولو علمنا أن أى لاعب يتفاوض مع نادٍ آخر سيكون خارج النادى، ولكن الونش تم تقديم له عرضا".

وتابع: "رحيل مجلس إدارة الزمالك سيأخر الزمالك لسنوات قادمة، ولا توجد نية لهذا المجلس تقديم استقالتهم بعد هذه الأحداث".

وأوضح: "أطالب الجماهير بعدم نسيان أن هناك 3 نقاط يجب خصمهم من الأهلى للانسحاب وأن قرار الرابطة الذى خرج عكس قراراتهم فى السابق كما طبق على الزمالك".

وتابع: "هناك لاعبون لديهم انتماء وتفضل الخروج من الباب الكبير أو البقاء والتعامل كأساطير للنادى، وهناك من يختار طريق آخر".

وأوضح: "عندما جاء عرض نيوم السعودى على الزمالك كان هناك تخوف من عودة اللاعب لمصر، فطلبوا وضع بند يضاعف مبلغ التعاقد حال عودة اللاعب وتم الرفض من قبل النادى السعودى".

وأضاف: "زيزو جاله عرض آحر من الشباب بقيمة 8 ملايين دولار أثناء اللجنة المعينة، ودا كان عرض حقيقى فعلا ولكن لم يتم اتخاذ قرار الموافقة عليه".

وأوضح: "رمضان صبحى لاعب كبير جدا ولكن ليس ضمن قائمة اللاعبين الذي يرغب فى ضمهم الزمالك فى الفترة الحالية".