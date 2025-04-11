شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 29-27 فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الجولة الختامية التى شهدت تتويج الأهلى باللقب.