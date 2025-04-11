شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مباريات الجولة السادسة للمرحلة الحاسمة فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة ، مباريات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الحاسمة من دوري الكرة النسائية، حيث يواجه البنك الاهلي نظيره الاهلي، ويواجه دجلة فريق مسار، وبيراميدز يستضيف موردن سبورت ، والمقاولون العرب يواجه زد ، والزمالك أمام المعادي واليخت .



دوري السيدات

أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات المرحلة الحاسمة من دوري الكرة النسائية بداية من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع التاسع.

ويتصدر مسار الترتيب برصيد 61 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ثم وادي دجلة ثالثا برصيد 54 نقطة.

ويأتي الزمالك رابعا برصيد 40 نقطة وارتقى البنك الأهلي للمركز الخامس برصيد 41 نقطة بدلا من مودرن سبورت الذي تراجع للمركز السادس برصيد 38 نقطة.

وظل زد سابعا برصيد 35 نقطة والمقاولون العرب ثامنا برصيد 29 نقطة وبيراميدز تاسعا برصيد 19 نقطة وأخيرا المعادي واليخت برصيد 17 نقطة.