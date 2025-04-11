شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لم نفاوض كوتيسا أو شريف.. وقدمنا عرضا لمحمد السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط، أنه يعد جماهير الزمالك بصفقات قوية ومميزة فى الفترة المقبلة وهذه حقيقة مفاوضات كوتيسا ومحمد شريف.

قال أحمد حسام ميدو خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "أى لاعب بيكون آخر موسم فى عقده بيكون هو اللى سايق المفاوضات، ودا فيه خطأ على مجلس الإدارة وأنا هنا مش علشان ادافع عنهم ولكن هذا المجلس عانى من أمور صعبة مالية وموقفهم صعب، ولجنة التخطيط جاءت فى وقت صعب وشغالين فى كل الحالات، والدائرى المالية داخل الزمالك تتغير والقلعة البيضاء تمر بمرحلة صعبة جدا".

وأضاف: "لازم كل المنظومة تكون متحدة مع بعض من مجلس الإدارة والجمهور وأبناء النادى المخلصين، ولن نترك المسئولية وهدفنا إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك".

وتابع: "الواقع حاليا أن الزمالك يعانى من مشاكل كثيرة جدا، والمجلس الحالى استلم النادى فى موقف صعب ونجح فى إنهاء بعض الملفات وقام بسداد الكثير من الديون، ولكن الزمالك فى موقف صعب يجب أن نمر به".

وأضاف: "الزمالك سيتعاقد مع صفقات مهمة فى الموسم المقبل وعارفين الأخطاء الفنية التى وقعنا فيها خلال هذه الفترة، وافتخر أننى واحد من مشجعى الزمالك وأنا طلبت من الأمن خلال مباراة الزمالك أن يتركوا الجماهير تتحدث لى وتشتكى وأنا أسمع لهم لأن هذا التوقيت يجب السماع للجمهور، وأنا من الناس اللى الجماهير بتحبها ولازم اسمعهم".

وأوضح: " طلبت الجلوس مع زيزو عن طريق عبد الواحد السيد لأننى كان معايا الشيكات والعرض الذى تقدمنا به لتجديد عقده، ولكن اللاعب تهرب من الجلسة وكان فى نفس اليوم فى السفارة الأمريكية، فعلشان كرامة الزمالك وجمهوره كان لازم ناخد موقف ونبعد اللاعب".

وأضاف: "لم تحدث أى مشادات فى المران مع زيزو وكل ما فى الأمر أننا طلبت الجلسة ولكن اللاعب لم يكن صريحا معنا منذ البداية، وقرار إزالة الصورة من الملعب أكيد من مجلس الإدارة ولكن لا نقبل إهانة اللاعب أو الإسادة له من خلال الدهس على الصورة ولازم يتعاقد هذا الشخص".

وتابع: "سنتعامل باحترافية حتى آخر يوم فى عقد زيزو مع الزمالك، ولم نهين زيزو ولا والده وكلامه غير صحيح، وموضوع التسريبات كان من الجانبين من الزمالك وزيزو ووالده".

وأضاف: "بيان الزمالك أكد على تحويل زيزو للتحقيق لوجود إهانات من اللاعب خلال تصريحاته ضد الزمالك، وهناك عدم احترام للاعب قدمنا له أفضل عرض للاعب مصرى فى تاريخ الزمالك ولكن زيزو لم يتعامل بنفس الجدية للبقاء مع الفريق".

وتابع: "حسام عبد المجيد لديه موسمين ونصف فى عقده، والكلام عن مفاوضات نادى آخر له عبث ولا يصح الحديث عنها فى الإعلام، وأكيد نتمنى استمراره ولن يحدث أن نترك لاعبا يدخل آخر موسم له فى عقده مرة أخرى، وهذه غلطة لن تتكرر".

وأوضح: "عبد الله السعيد طلب تأجيل مفاوضات التجديد لوقت آخر، وعبد الله السعيد أكثر لاعب محترف ويجب أن يتعلم اللاعبون منه، واللاعب مهم بالنسبة للزمالك ونسبة بقائه كبيرة".

وأضاف: "محمد السيد لاعب مهم بالنسبة لنا ومن ناشئين النادى ولديه موسم ونصف فى عقده وسنقدم له عرض لتجديد عقده ولن يكون هناك تجميد".

وتابع: "أعد جماهير الزمالك بصفقات قوية لتدعيم الفريق ونخطط لضم لاعبين مميزين فى الفترة المقبلة ولن أتحدث عن أسماء لاعبين، وعمرنا ما هنروح نكلم لاعب دون أن نبلغ ناديه حتى لو دخل اللاعب فى آخر 6 أشهر فى عقده، ولا يوجد عروض رسمية لكوتيسا أو محمد شريف".

وأوضح: "مصطفى فتحى وطارق حامد ومصطفى محمد لاعبون كبار قدموا الكثير مع الزمالك، ونتمنى عودتهم للنادى فى أى وقت".