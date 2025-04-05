شكرا لقرائتكم خبر عن نجل "ميدو" يعلق على هدفه أمام الأهلى ويكشف عن رد فعل والده والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين أحمد حسام ميدو لاعب فريق نادي الزمالك مواليد 2007، سعادته بالفوز على الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

وقال حسين أحمد حسام، خلال تصريحات لبرنامح زملكاوي عبر قناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري: "حلمي اللعب بصفوف الفريق الأول بنادي الزمالك".

وأضاف: "كل مباراة نلعبها تكون بهدف الفوز واليوم حالفنا التوفيق أمام الأهلي".

وتابع: "أتمنى أن نركز خلال الفترة المقبلة من أجل إتاحة فرصة لنا للتواجد في الفريق الأول".

واختتم: "والدي أحمد حسام ميدو تواصل معي عقب الفوز على الأهلي، وكان سعيدا للغاية بالفوز على الغريم التقليدي وبما قدمته في المباراة".