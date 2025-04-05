شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى يكشف سبب عدم مشاركة دولا مع الزمالك بنصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" عن سبب غياب محمد عادل "دولا"، لاعب الأبيض، عن مواجهة بتروجت في نصف نهائي كأس مصر.

وقال أحمد سعودي، رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي، إن "دولا" يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية الثنائية، ويخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته.

وأوضح "سعودي" أن "دولا" يحتاج إلى فترة علاج تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" إلى نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، في نهائي البطولة.