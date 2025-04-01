قصات شعر ربيع وصيف 2025 من عروض الأزياء العالمية لإطلالة متجددة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:53 صباحاً - مع بداية كل موسم جديد، تبرز قصات الشعر كعنصر أساسي لتجديد الإطلالة وتعزيز الثقة بالنفس، ولا سيما في ربيع وصيف 2025، حيث جاءت صيحات الشعر هذا العام متنوعة، جريئة، وعصرية، تعكس روح التحرر والتجديد. فمن منصات عروض الأزياء العالمية برزت قصات شعر عصرية تمزج بين الأناقة الطبيعية والجرأة الحديثة، لتمنح كل امرأة فرصة التعبير عن شخصيتها بطريقة مختلفة. من القصات القصيرة الجريئة إلى الشعر الطويل الناعم، ومن الغرة العريضة إلى الطبقات المتدرجة، كلها تعكس توجهات الموضة نحو التنوع والتمكين. استعدي لموسم جديد بإطلالة تعبِّر عنك، واختاري من بين أحدث قصات الشعر 2025 ما يعكس جمالك الداخلي ويمنحك شعوراً بالانتعاش والثقة.

في الآتي، "الخليج 365" تأخذك في جولة شاملة لاكتشاف أحدث قصات شعر ربيع وصيف 2025من عروض الأزياء العالمية؛ لتختاري من بينها ما يرضي ذوقك ويعبِّر عن شخصيتك بأسلوب متجدد.

قصات شعر اللوب القصيرة

من عرض رامي العلي Rami Al Ali -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنت تبحثين عن قصة شعر قصير أنيقة وسهلة التصفيف؛ فإن قصة اللوب القصير، تعود هذا الموسم بأسلوب قوي ولافت. ظهرت القصة في عروض دار فيرساتشي Versace ورامي العلي Rami Al Ali في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، قصات محددة عند مستوى الذقن، مع فرق وسطي أو جانبي بحسب شكل الوجه. وتُعد مثالية لصاحبات الشعر الناعم والوجوه المستديرة أو البيضاوية. تمنح هذه القصة لمسة من التوازن بين الأنوثة الكلاسيكية والمظهر الجريء المعاصر؛ ما يجعلها من أبرز قصات شعر قصيرة لربيع 2025 التي يمكنك اعتمادها، ولا سيما إذا كنت من محبات قصات الشعر القصير.

قصة الشاغ بأسلوب السبعينيات

من عرض زيميرمان Zimmermann -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُعتبر قصة الشاغ Shag واحدة من أكثر القصات التي لفتت الأنظار في عرض دار زيميرمان Zimmermann في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، حيث تعكس روح الحرية والعفوية. تميزت هذه القصة بطبقات متفاوتة وخصلات مبعثرة، ما يمنح الشعر كثافة طبيعية ومظهراً غير مصطنع. تناسب هذه القصة الشعر المتوسط إلى الطويل، وعادةً، ما تنسق مع غرة جانبية أو أمامية تضيف لمسة من التمرد. إنها من أجمل صيحات الشعر المتوسط والطويل لصيف 2025.

قصة الشعر الطويل المدرج

من عرض فان دير كام Van Der Kemp -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

للواتي لا يرغبن بتغيير جذري، ولكن يبحثن عن لمسة متجددة، فإن قصة الشعر الطويل المدرج هي الخيار الأمثل. في عروض فان دير كام Van Der Kemp في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، رأينا خصلات طويلة بطبقات ناعمة تنسدل بسلاسة؛ ما يمنح الشعر حركة طبيعية ومظهراً صحياً. تناسب هذه القصة صاحبات الشعر الكثيف وتظهر بأجمل حُلَّة عند تنسيقها مع تموجات خفيفة أو منسدلة. وتُعَدُّ مثالية لإطلالات النهار والسهرات الراقية في موسم الصيف.

قصة البيكسي القصيرة جداً

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُعَدُّ قصة البيكسي القصيرة جداً واحدة من أبرز قصات الشعر القصير لربيع وصيف 2025. تتميز هذه القصة بأنها عملية جداً، وسهلة التصفيف، وتمنح الوجه ملامح أوضح وأكثر شباباً. تناسب النساء الجريئات الباحثات عن التغيير الجذري، وتتماشى تماماً مع أجواء الصيف الحارة. يمكن تزيينها بأكسسوارات شعر بسيطة أو تركها طبيعية لإبراز ملامح الوجه. تبني هذه القصة، بخاصة إذا كنت من عشاق القصات الشعر الجريئة على غرار عارضة دار تمارا رالف Tamara Ralph في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025.

قصة الغرة العريضة

من عرض إيلي صعب Elie Saab -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

برزت قصة الشعر مع الغرة العريضة Curtain Bangs بشكل لافت في عروض أسابيع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، ولا سيما في عرض دار شانيل. هذه القصة، مثالية لإضافة لمسة أنثوية ناعمة لأي قصة شعر. تنسدل هذه الغرة على جانبي الجبهة بشكل انسيابي، وتتناسب مع معظم أطوال الشعر، سواء الطويل أو المتوسط. يمكن تنسيقها مع قصة الشعر المدرج أو الكاريه المالس على غرار عارضة دار إيلي صعب Elie Saab في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، للحصول على ستايل رومانسي ومميز.

قصة الشعر المتوسط الطول

من عرض روخ Rokh -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

مع بداية موسم ربيع وصيف 2025، تبرز قصة الشعر المتوسط كخيار مثالي لكل من تبحث عن التوازن بين الجاذبية الطبيعية واللمسة العصرية الراقية. هذه القصة تجمع الشعر المتوسط الطول مع فرق وسطي دقيق وخصلات مموجة بخفة عند الأطراف؛ ما يمنح الوجه إطلالة ناعمة ومتناغمة تعكس روح الأنوثة الهادئة. تُعَدُّ هذه القصة من أبرز صيحات قصات الشعر لربيع وصيف 2025، خاصة مع تصاعد اتجاهات الجمال الطبيعي والستايل البسيط الذي يُبرز ملامح الوجه بجاذبية خفية. اعتمديها على طريقة عارضة دار روخ Rokh في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، وانعمي بإطلالة أنيقة وعصرية في آنٍ.

سيعجبك أيضاً التعرف إلى قصات شعر تخفي تجاعيد الرقبة من أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025

كيف تختارين قصة الشعر المناسبة؟

عند اختيار قصة الشعر المثالية لموسم ربيع وصيف 2025، ثَمة نقاط مهمة تجب مراعاتها، لعل أبرزها: