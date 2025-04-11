شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11-4-2025 الجنيه الذهب بـ36400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 11 أبريل 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 5200 جنيه
عيار 21 يسجل 4550 جنيه
عيار 18 يسجل 3900 جنيه
الجنيه الذهب 36400 جنيه
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
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