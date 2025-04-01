الامارات | الكويت.. اختطاف واعتداء على طفل صباح العيد.. والمتهم صاحب سوابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي – الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من فك لغز جريمة بشعة خلال فترة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة، بعد ورود بلاغ عن العثور على طفل مصاب بإصابات جسدية نتيجة اعتداء جنسي، في أحد شوارع محافظة العاصمة، صباح أول أيام عيد الفطر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية، وقعت الجريمة في منطقة ميدان حولي، حيث باشرت إدارة مباحث محافظة العاصمة تحرياتها بشكل مكثف فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وتعقب خط سيره بدقة، ما أسفر عن ضبطه خلال وقت قياسي.

وأكدت المصادر أن حالة الطفل الصحية مستقرة، وتمت إحالته إلى إدارة الطب الشرعي لاستكمال الفحوص والإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، وتبيّن أنه من أصحاب السوابق في قضايا اعتداء مماثلة، إلى جانب وجود سجل إجرامي مرتبط بالمخدرات.