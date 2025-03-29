شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة...انفجار قوي يضيء سماء صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر المكتب الإعلامي للحوثيين اليوم الجمعة أن غارات جوية أمريكية جديدة ضربت عدة مناطق في البلاد، بما فيها الحديدة والجوف وصنعاء.

وفي بيانات نُشرت على تيليغرام، قالت الجماعة إن "العدوان الأمريكي يستهدف مديرية اللحية بغارات جوية"، بالإضافة إلى مديرية الحميدات في محافظة الجوف من بين مناطق أخرى.

ويظهر مقطع فيديو لحظة انفجار وعمود دخان ضخم يتصاعد من مبان في صنعاء.

وذكر شهود عيان إنهم سمعوا صوت الانفجار وطائرات ومسيرات فوق العاصمة خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة.