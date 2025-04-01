بالصور: أكثر من ألف قتيل - تفاصيل جديدة بشأن زلزال بورما

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل أكثر من ألف شخص في بورما جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي ضرب وسط البلاد، بحسب ما أعلن المجلس الحاكم، اليوم السبت 29 مارس 2025.

وأوردت السلطات التي وجهت نداء إلى الأسرة الدولية لإرسال مساعدات، أن الزلزال الذي وقع الجمعة تسبب بمقتل 1002 شخص وإصابة 2376 بجروح.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط بورما بعد ظهر الجمعة، متسببا بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد.

وأعلنت حالة الطوارئ في ست مناطق بما في ذلك ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، والتي كانت قريبة من مركز الزلزال وشهدت دمارا هائلا.

وقال فريق الإعلام التابع للمجلس العسكري في بيان إنه تم تأكيد مقتل 694 شخصا في منطقة ماندالاي وحدها وجرح 1,670.

ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، خاصة وأن الحجم الحقيقي للكارثة لم يتضح بعد بسبب غياب الاتصالات.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس من ماندالاي أنقاض عدة مبان منهارة، مع وجود أشخاص يبحثون عن أحياء بين الركام.

ودفع الدمار الناجم عن الزلزال المجلس العسكري الحاكم في بورما الذي خسر مناطق واسعة لصالح جماعات مسلحة إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت حال الطوارئ في ست مناطق في البلاد.

وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في كلمة متلفزة بعد زيارة أحد المستشفيات في العاصمة نايبيداو "في أماكن عدة انهارت بعض المباني".

وأضاف "أود أن أدعو أي بلد وأي منظمة وأي شخص في بورما لتقديم المساعدة. شكرا لكم".

وحث على تكثيف جهود الإغاثة في أعقاب الكارثة وقال إنه " فتح المجال أمام المساعدات الخارجية".

واعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أطلقت نظامها لإدارة الحالات الطارئة بعد الزلزال في بورما، إضافة إلى استنفار مركزها اللوجستي في دبي استعدادا للاهتمام بالجرحى.

المصدر : وكالات