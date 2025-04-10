شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يقفز لأعلى مستوى فى التاريخ بمصر والان مع تفاصيل الخبر

سعر الجنيه الذهب في مصر قفز إلى 35800 جنيه فى تعاملات الخميس 10 أبريل 2025، مسجلاً ارتفاعًا تاريخيًا، هذا الارتفاع يأتى نتيجة لزيادة أسعار الذهب عالميًا وتأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وجاء صعود سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم على خلفية قفزة سعر الذهب لجميع الأعيرة المتداولة في الأسواق إلى مستويات قياسية في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5109 جنيهات

- عيار 21: 4470 جنيهًا ويستهدف الآن 4480 جنيها

- عيار 18: 3831 جنيهًا

- عيار 14: 2980 جنيهًا.

الارتفاع الحالي فى مستويات الذهب يأتى بدعم من رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104%، لمواجهة الرسوم الجمركية الانتقامية التى فرضتها بكين، ليتهم بكين بالتلاعب بعملتها اليوان الصيني لتعويض الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، بينما رفضت الصين الاستجابة، لما وصفته بالابتزاز، وتعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" - على حد وصفها.