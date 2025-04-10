شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 2.7 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 30616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 38203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 13583 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.84% ليصل إلى مستوى 8790 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 12105 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 3195 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.60% ليصل إلى مستوى 10974 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والعربية للمحابس، والعبور للاستثمار العقاري، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والقاهرة للزيوت والصابون، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، المصدرة لعدد 328.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 631 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، وبنك التعمير والإسكان، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 103 أسهم، 1000 سهم، 578.4 ألف سهم، 2200 سهم، 2000 سهم، 154.6 ألف سهم، 10555 سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون القابضة عدد 29 مليون سهم، فيما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.1 مليون سهم، 50 ألف سهم، 68 ألف سهم، 49.6 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.1 مليون سهم.

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، شراء المساهم مصطفى خليل الفاروق مصطفى خليل، عدد 124.2 ألف سهم بسعر 20.09 جنيه بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه، لترتفع حصته من 8.7186% إلى 8.9027%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، شراء المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند، عدد 490 ألف سهم بسعر 1.1798 جنيه بقيمة إجمالية 578.1 ألف جنيه، لترتفع حصته من 4.639% إلى 5.337%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات، بيع المساهم شركة عبد القادر المهيب وأولاده، عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.267 جنيه بقيمة إجمالية 801 ألف جنيه، لتنخفض حصته من 5.036% إلى 4.88%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق بنك قطر الوطني، صافي ربح بلغ 7.2 مليار جنيه في نهاية مارس 2025 مقابل 7.073 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 2%، وزاد مجموع الأصول إلى 859.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 5%، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 726.956 مليون جنيه.