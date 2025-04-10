شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز الشريف رئيسا لجهاز التمثيل التجاري خلفا ليحيى الواثق والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارا من الأول من مايو 2025 خلفا للوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله الذي سيتولى مهام عمله كوزيرا مفوضا للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوزير حرصه على الحفاظ على الاداء المتميز لجهاز التمثيل التجارى للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري بإعتباره الذراع الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الانتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن الوزير المفوض التجاري د عبد العزيز الشريف قد تدرج بجهاز التمثيل التجاري بدءا من ملحق تجاري ووصولا إلى وزير مفوض تجاري، كما سبق له العمل بمكتب التمثيل التجاري في روما ورئاسة مكاتب التمثيل التجاري في كل من ميلانو وبرشلونة ووارسو وبرلين، فضلا عن تقلده منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية عام 2019.

وحصل الشريف على درجة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من جامعة برشلونة والماجستير في الادارة الدولية من كلية EAE للأعمال الإسبانية، فضلا عن حصوله على عدد من الشهادات والدورات في مجالات التجارة الدولية، والسياسات المالية، والتسويق الدولى.