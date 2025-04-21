الامارات | طريق ريال مدريد أسهل من برشلونة إلى لقب الدوري.. بشرط واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني كرة القدم بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد إلا أن المنافسة على البطولة لا تزال مفتوحة على مصراعيها، خصوصاً مع اقتراب "الكلاسيكو" المرتقب بينهما المقرر 11 مايو المقبل في الجولة 35، والذي سيكون "مفتاح اللقب".

ومع تبقي ست مباريات فقط لكل من برشلونة (73 نقطة) وريال مدريد الثاني (69 نقطة)، فإن مرحلة ما بعد "الكلاسيكو" ستكون مشتعلة في حالة فوز النادي الملكي لأنه سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط في وقت يمتلك جدولاً أكثر مرونة وقدرة أكبر على حصد النقاط أمام الفرق التي سيواجهها حيث يلاقي مايوركا (السابع)، وسلتا فيغو (الثامن)، وريال سوسييداد (التاسع)، وخيتافي (المركز 12)، واشبيلية (المركز 15).

وفي المقابل، يُدق ناقوس الخطر في برشلونة الذي يعتبر طريقه صعباً قياساً بمراكز ونوعية الفرق التي سيواجهها، فبخلاف مباراة "الكلاسيكو"، فإن برشلونة سيلتقي أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع، وفياريال (الخامس)، ومايوركا (السابع)، وبلد الوليد (المركز 20 والأخير)، وإسبانيول (المركز 13)، ما يعني أن هامش الأمان الحقيقي قد يتلاشى مع أي تعثر وخصوصاً في حالة خسارة "الكلاسيكو".

وبعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، فإن برشلونة سيجد نفسه منشغلاً بأكثر من جبهة، إذ يكمل المشوار القاري بمباراتين صعبتين في الدور نصف النهائي أمام انتر ميلان في 30 إبريل المقبل ذهاباً، و6 مايو إياباً، واللتين قد تثقلان كاهل الفريق، ما يعني أن النادي مطالب وبقوة لحسم الدوري الإسباني نظرياً بالفوز في الكلاسيكو.

من يعطل برشلونة؟

لن يكون ريال مدريد الفريق الوحيد في المباريات الستة المقبلة القادرة على تعطيل برشلونة وإنما تتشكل الخطورة على الفريق الكاتالوني أيضاً من فريقين، الأول أتلتيك بلباو رابع الترتيب، الذي يتمتع بصلابة دفاعية كاد يقتل بها الدوري بالتعادل مع ريال مدريد الأحد لولا هدف الأوروغوياني فالفيردي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع الذي قاد "الملكي"، الأحد، لفوز بشق الأنفس، أما فياريال فينافس بلباو على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية ويقدم عروضاً قوية وضعته في المركز الخامس.

وتبدو الخطوات الأخيرة نحو اللقب صعبة على برشلونة لأسباب عدة كشفتها المباريات الأخيرة للفريق إذ أن هجومه الضارب يمكنه من التسجيل لكنه في المقابل يمتلك دفاعاً هشاً قد يتم اختراقه بسهولة إذ عرف الخصوم التعامل معه واستغلوا أخطاء واردة بقوة قياساً بالطريقة التي يلعب بها المدرب الألماني هانسي فليك والتي تعتمد بشكل مبالغ به على مصيدة التسلل التي قد تُضرب في أي لحظة.

الأرقام الهجومية "كاتالونية"

برشلونة: حصد 73 نقطة، فاز 23، تعادل 4 مباريات، خسر خمس مرات، سجل 88 هدف، استقبل 32 هدف.

ريال مدريد: حصد 69 نقطة، فاز 21، تعادل 6 مباريات، خسر خمس مرات، سجل 65 هدف، استقبل 31 هدف.

المباريات المتبقية (برشلونة):

الجولة 33: برشلونة - ريال مايوركا (22 إبريل 2025).

الجولة 34: برشلونة - بلد الوليد (3 مايو 2025).

الجولة 35: برشلونة - ريال مدريد (11 مايو 2025).

الجولة 36: برشلونة - إسبانيول (يحدد الموعد لاحقاً).

الجولة 37: برشلونة - فياريال (يحدد الموعد لاحقاً).

الجولة الأخيرة: برشلونة - أتلتيك بلباو (يحدد الموعد لاحقاً).

المباريات المتبقية (ريال مدريد):

الجولة 33: ريال مدريد - خيتافي (23 إبريل 2025).

الجولة 34: ريال مدريد - سيلتا فيغو (4 مايو 2025).

الجولة 35: ريال مدريد - برشلونة (11 مايو 2025).

الجولة 36: ريال مدريد - مايوركا (يحدد الموعد لاحقاً).

الجولة 37: ريال مدريد - إشبيلية (يحدد الموعد لاحقاً).

الجولة الأخيرة: ريال مدريد - ريال سوسيداد (يحدد الموعد لاحقاً).