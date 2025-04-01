شيرين عبد الوهاب تُهنئ جمهورها بعيد الفطر المُبارك

شيرين عبد الوهاب: "يارب دايمًا تكونوا فرحانين"

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شيرين عبد الوهاب تُنهي علاقتها بشركة روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:53 مساءً - حرصت الفنانةعلى توجيه التهنئة لجمهورها بالوطن العربي بمناسبة حلولوكانت قد نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهرت من خلالها بإطلالة مُميزة، وعلقت على الصورة قائلة: " كل سنة وأنتم طيبين و عيد فطر سعيد عليكم جميعًا يارب دايمًا تكونوا فرحانين ومبسوطين".وتفاعل عدد كبير من جمهور ومُتابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب مع منشور التهنئة بـ عيد الفطر ، مُتمنين لها السعادة وأنهم ينتظرون أغانيها الجديدة.يمكنك قراءة.. رسالة مؤثرة من شيرين عبدالوهاب لجمهورها في حفلها الأخيريُذكر أن محامي الفنانةياسر قنطوش قد أعلن في مارس الماضي عن انتصار الأخيرة في قضيتها ضد شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد عدة سنوات من الصراع بينهما، وغلق الأغاني التي تطرحها شيرين عبدالوهاب بسبب حقوق الملكية.وكان قد نشر المحامي ياسر قنطوش بياناً عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"؛ كشف من خلاله وجود حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، هذا إلى جانب إلزام الشركة بدفع مبلغ مليونيْ جنيهٍ للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابتها بسبب حذف الأغاني.وجاء نص البيان الذي نشره "قنطوش" كالتالي: "العقد انتهى... حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بانتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبد الوهاب".وأضاف البيان: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليوني جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني؛ لأن العقد قد انتهى بموجب الحكم السابق نشره".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».