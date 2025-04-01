يا ترى ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول السوداني كل يوم.. معجزات مش هتتوقعها ابدا

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عدن - ياسمين التهامي - عد الفول السوداني من الأطعمة المحبوبة لدى الكثيرين، وليس فقط لمذاقه الشهي، بل لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم، إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يقدم فوائد عديدة تعزز الصحة وتقي من الأمراض، فيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي يوفرها الفول السوداني. دعم صحة القلب يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يحمي القلب من الأمراض ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.1 1 محاربة علامات التقدم في السن يمتلك الفول السوداني خصائص مضادة للأكسدة بفضل احتوائه على فيتامين E ومركبات البوليفينول التي تعمل على مقاومة الجذور الحرة، مما يحد من ظهور التجاعيد ويحافظ على صحة البشرة. تحسين وظائف الدماغ يعد الفول السوداني مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الدماغ، مثل النياسين والريبوفلافين، حيث يساهمان في تحسين الذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر. المساعدة في التحكم بالوزن رغم احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن الفول السوداني يمد الجسم بالبروتين والدهون الصحية التي تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الطعام الزائد ويدعم خطط إنقاص الوزن. تقوية العظام والجهاز المناعي يحتوي الفول السوداني على معادن هامة مثل المغنيسيوم والفوسفور، اللذان يساهمان في تقوية العظام، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم اللذين يعززان مناعة الجسم ويحافظان على وظائفه الحيوية. طرق تناوله في النظام الغذائي يمكن الاستمتاع بالفول السوداني بعدة طرق، سواء كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والمخبوزات، كما يمكن استخدام زبدته في تحضير المشروبات الصحية أو دهنها على الخبز كبديل للمكونات غير الصحية. Share on ...

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