شكرا لمتابعة خبر عن رصد 67 مخالفة بأسواق النفع العام في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا في إدارة الأسواق والمسالخ 669 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال شهر رمضان؛ للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتضمنت الجولات زيارة 1701 منشأة، وأسفرت عن ضبط 67 مخالفة، وتحرير 148 إنذارًا.

وأوضح تقرير المسالخ خلال شهر رمضان، أن عدد المذبوحات وصل إلى 11332 رأسًا، وبلغ عدد الإعدامات الجزئية 2835 والكلية 9 ذبائح.

وأكد الفرع استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بمتابعة من مدير عام الفرع المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي؛ لضمان جودة وتوافر المنتجات بأسواق النفع العام وتطبيق جميع الاشتراطات بالمسالخ.