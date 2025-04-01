قائمة الدول التي أعلنت أول أيام عيد الفطر 2025 غدا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية مساء اليوم السبت 29 مارس الجاري ، أن أول أيام عيد الفطر 2025 سيكون يوم غد الأحد الموافق 30 مارس الحالي.

وأعلنت السعودية رؤية هلال شوال عبر مرصديها تمير وسدير، وبذلك يكون اليوم هو المتمم ل شهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر السعيد.

وصدر بيان عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه أن "يوم غد الأحد الموافق 30 آذار مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

كما أعلنت فلسطين قطر وتركيا والعراق والإمارات واليمن والبحرين والكويت ثبوت رؤية هلال شوال وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر 2025.

وبالتالي، فإن رمضان هذا العام لم يكمل شهرا كاملا وأتم الصيام فيه لمدة 29 يوما.

المصدر : وكالات