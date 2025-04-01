ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان

محمد رمضان يهنئ ياسمين صبري بـ عيد الفطر 2025

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آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:53 مساءً - قررت الفنانة، قبول اعتذار الفنانوذلك بعد سوء التفاهم الذي حدث بينهما في سحور المنتج محمد السعدي.وأكد المحامي الخاص بالفنانة ياسمين صبري، أن موكلته قبلت اعتذار محمد رمضان وذلك بعد إعلانه الاعتذار بشكل رسمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.وهنأ الفنان محمد رمضان جمهوره بعيد الفطر المبارك، وصالح الفنانةبرسالة تهنئة أيضًا، وكتبفي منشور له عبر حسابه على "إنستغرام": كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك.كان سوء تفاهم حدث بين الفنانوالفنانةفي سحور المنتج محمد السعدي، أثناء مباركتها له على نجاح برنامجه "مدفع رمضان" حيث قالت له: مبروك يا ابني ليرد عليها: ابنك؟ انتي مجنونة ولا إيه؟، لتنصرف بعدها ياسمين صبري.يمكنك قراءة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها وجمالها من الرياض.. شاهدوا إطلالتهاوتواجدت النجمة ياسمين صبري في الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم 2025، بمسلسل "الأميرة - ظل حيطة" وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يسلط الضوء على عدد من قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط و عدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».