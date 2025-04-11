شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: فخور بالمشاركة في عمل شبابي متكامل مثل "استنساخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بالمشاركة في فيلم "استنساخ"، مؤكدًا أنه يُعد تجربة مميزة وجميلة للغاية، خاصة لكونها تجربة شبابية متكاملة.

وأوضح حسين لـ" الخليج 365 "أن الفيلم يمثل فرصة رائعة لدعم جيل جديد من المبدعين، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالكامل من الشباب، بدءًا من المخرج والمؤلف مرورًا بالمونتير، المنتج الفني، وحتى مدير التصوير.

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.