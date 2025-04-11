شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يُفاجئ الجمهور بتعديل نهاية فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان عصام السقا عن كواليس تعديل نهاية مسلسل فهد البطل، مشيرًا إلى أن مصير شخصية "ريكو" تغيّر بناءً على اقتراح منه بعد نقاش جمعه ببطل العمل أحمد العوضي.

وقال عصام السقا في تصريحات لبرنامج «الراديو بيضحك» على «الراديو 9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "نهاية مسلسل فهد البطل حصل فيها تغيير، لأن كان المفروض إني هكتب كتابي على كارولين عزمي في الحلقة الأخيرة، وإحنا خارجين كانت هتيجي عربيات عليها رجالة ماسكين سلاح ويقتلونا إحنا الاتنين".

وأضاف: "قلت لأحمد العوضي إن شخصية ريكو اللي بقدمها مش هينفع تموت في الآخر، لأن كده شخصيات المسلسل كله هتبقى ماتت، وده شيء مش منطقي".

وبناءً على ذلك، تم تعديل النهاية ليكتب ريكو كتابه على كارولين عزمي من دون أن يُقتل، ما منح الشخصية ختامًا مختلفًا.

مسلسل "فهد البطل" شارك في بطولته أحمد العوضي، إلى جانب ميرنا نور الدين، يارا السكري، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، حجاج عبدالعظيم، والفنان القدير أحمد عبدالعزيز.