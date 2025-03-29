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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط كميات كبيرة من الحلويات والمعجنات الفاسدة في نجران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مصنعًا للحلويات بمدينة نجران، يستخدم مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية في تصنيع الشوكولاتة والحلويات والمعجنات.
كما ضُبطَت مستندات وأدلة تؤكد وجود شبهة تستر، وأغلقت الوزارة المقر المخالف.
وجرى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من منتجات الحلويات والشوكولاتة والمعجنات منتهية الصلاحية قبل توزيعها على الأسواق.
يأتي ذلك مع إبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
كما ضُبطَت مستندات وأدلة تؤكد وجود شبهة تستر، وأغلقت الوزارة المقر المخالف.
الغش التجاري في السعوديةوأحالت الفرق الرقابية، العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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وجرى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من منتجات الحلويات والشوكولاتة والمعجنات منتهية الصلاحية قبل توزيعها على الأسواق.
عقوبات الغش التجاري في السعوديةيذكر أنه وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.
يأتي ذلك مع إبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.