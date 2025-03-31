شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متوقعة على عدة مناطق بدءًا من مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق في المملكة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن مساء اليوم الأحد، الموافق الأول من شوال، عند الساعة 6:45 مساءً، ستتشكل السحب على أجزاء من المناطق الشمالية، وحائل، والجوف، إضافة إلى شرق المدينة المنورة ومكة المكرمة، وغرب القصيم، والمناطق الجبلية، حيث ستكون بعضها رعدية ممطرة.

وأضاف أن الفرصة تزداد لهطول الأمطار من منتصف الليلة وحتى صباح الاثنين، الموافق الثاني من شوال، على أجزاء من منطقة القصيم وأقصى شمال غرب منطقة الرياض.