شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض: بدء الدوام الصيفي الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام، وذلك بدءًا من الأحد المقبل 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 إبريل 2025م.

ويأتي بدء الدوام الصيفي بالتزامن مع استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث، بعد إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت 18 يومًا.

ويبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:15 صباحًا، ووفقا للجدول الزمني الجديد، تليه الحصة الأولى في تمام الساعة الـ6:30 صباحًا، على أن يستمر العمل بهذا التوقيت حتى الأول من المحرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م.

وأكدت الإدارة أن تطبيق الدوام الصيفي يأتي في إطار خططها الرامية إلى تنظيم أوقات الدوام المدرسي؛ بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وسلاسة.

كما شددت على أهمية تعاون الأسر مع المدارس لدعم نجاح الطلاب، وتحفيزهم على التفوق الدراسي والانضباط المدرسي، الذي يعزز القيم الإيجابية، كالدافعية، الالتزام وتحمُّل المسؤولية.

وأوضحت الإدارة إلي ضرورة دور الأُسرة في دعم الطلاب والطالبات، وتعزيز تعاونهم مع المدارس؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج الدراسية خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.