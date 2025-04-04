تعرفوا إلى موعد عرض المسلسل السعودي هروج من بطولة عبدالله السدحان

"هروج" مسلسل سعودي تدور أحداثه بإطار إجتماعي كوميدي

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

آخر الأعمال الفنية لـ عبد الله السدحان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:28 مساءً - تم خلال الساعات الماضية طرح الإعلان الدعائي للمسلسل السعوديإستعدادًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من فنانين ووالخليج.ومن المُنتظر أن يتم عرض المسلسل السعوديبدءًا من 13 أبريل الجاري عبر منصة "شاهد"، وظهر بالإعلان الدعائي للمسلسل بأن أحداثه تدور في إطار من التشويق والإثارة من خلال عرض وتناول عدد من القضايا الإجتماعية بإطار كوميدي.وفور طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "هروج"، تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث دومًا ما تلقى المسلسلات الكوميدية الإجتماعية إقبالًا كبيرًا من الجمهور لمُشاهدتها ومتابعة أحداثها.وكانت قد روجت منصة "شاهد" للمسلسل من خلال الحساب الرسمي للمنصة على "إنستغرام" حيث تم نشر مقطع صغير من الإعلان الدعائي منه وتم التعليق عليه بـ"كل يوم قصة مضحكة جديدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي ..موعدنا مع هروج 13 أبريل".ويُشارك ببطولة مسلسل "هروج" عدد من الفنانين ومن أبرزهم عبدالله السدحان، مشعل المطيري، سعد عزيز، عبدالعزيز الشهري، فايز بن جريس، أصايل العتيبي، ريم الحبيب، زياد العمري، يزيد المجيول، فهد المطيري، إسماعيل الحسن، سارة طيبة.يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان السعودي عبد الله السدحان مُشاركته ببطولة الفيلم السينمائي "ليل نهار" من إخراج عبد العزيز المزيني، وشارك ببطولته زياد العمري، أبرار فيصل، نواف السليمان، عبدالله السدحان، غادة الملا، وعلي إبراهيم.وعلى مستوى الدراما التلفزيونية كان مسلسل "هم يضحك" والذي تدور أحداثه حول إحدى العائلات التي يقع لها العديد من المشكلات والمواقف، ويحاول رب الأسرة مواجهتها، وكذلك الخروج من هذه المواقف، وهو من إﺧﺮاﺝ أحمد الفردان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ضيف الله زيد، ومن بطولة فخرية خميس، مروة خليل، أحمد يوسف، سميرة الوهيبي، مريم عبد الرحمن، مريم الشقراوي، وعدد من الفنانين الآخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».