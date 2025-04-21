إطلاق أسبوع البيئة 2025 في عسير

يذكر أن فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير لهذا العام ستشهد تنوعاً كبيراً يستهدف كافة شرائح المجتمع ويغطي كافة بيئات المنطقة، من ذلك الأنشطة التوعوية، وورش العمل، وحملات التشجير والتنظيف، إلى جانب البرامج التطوعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتُعد فعالية "أسبوع البيئة" مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الاستدامة، والتأكيد على أهمية الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً يُسهم في استمرارية الحياة في الحاضر والمستقبل.
وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا واسعًا بتفعيل أسبوع البيئة كل عام، من خلال الأنشطة البيئية التي تشرف عليها في كافة أنحاء المملكة، ومن ضمنها منطقة عسير.
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