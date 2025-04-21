إطلاق أسبوع البيئة 2025 في عسير

اطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير فعاليات أسبوع البيئة السعودي للعام 2025 تحت شعار "بيئتنا كنز"، وخلال حفل الإطلاق تم استعراض عدد من العروض المرئية التي تبين مدى التنوع البيئي والاحيائي الفردي الذي تكتنزه المملكة العربية السعودية ، وأستمع الحضور لعدد من الأوراق العلمية المقدمة من المتخصصين بجامعة الملك خالد ومن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات والبحوث البيئية والسياحية ومن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

يذكر أن فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير لهذا العام ستشهد تنوعاً كبيراً يستهدف كافة شرائح المجتمع ويغطي كافة بيئات المنطقة، من ذلك الأنشطة التوعوية، وورش العمل، وحملات التشجير والتنظيف، إلى جانب البرامج التطوعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتُعد فعالية "أسبوع البيئة" مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الاستدامة، والتأكيد على أهمية الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً يُسهم في استمرارية الحياة في الحاضر والمستقبل.

وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا واسعًا بتفعيل أسبوع البيئة كل عام، من خلال الأنشطة البيئية التي تشرف عليها في كافة أنحاء المملكة، ومن ضمنها منطقة عسير.