يسري نصر الله رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 10:18 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية، النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل بمدينة الإسكندرية الساحلية وكشفت إيضًا عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية

تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصر الله "رئيس اللجنة"، و كاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي لـ الأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.

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مسابقة الأفلام الروائية

تنافس في قائمة الأفلام الروائية هذا العام 20 فيلماً ما بين عربي وأجنبي، ويشارك من مصر فيلم "ميرا" للمخرج أحمد سمير في عرضه الأول بالشرق الأوسط، فيما يعرض عالمياً لأول مرة الفيلم الأمريكي "المراقب" للمخرج إيلي ستاوب، بينما تشارك العديد من الأفلام المشاركة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل المسابقة 4 أفلام روائية عُرضت من قبل في مهرجان كليرمونت فيران الشهير، وهي الفرنسي "بلانش"، والأسترالي "رجل العائلة"، والألماني السوري "ولود"، والسعودي "ميرا ميرا ميرا".

وفيما يلي تفاصيل الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الدولية، حيث تشارك أغلبها للعرض الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم "التالي" من بلجيكا مدته 12دقيقة من إخراج ماركو بولا، جين ريمي، "شقيقتان" من إيطاليا مدته 19دقيقة إخراج أنطونيو دي بالو، "الأم المحترفة" من رومانيا – سلوفاكيا مدته 15 دقيقة إخراج إريك ياسان، "القطة السامة" من الصين مدته 18دقيق من إخراج تيان غوان، "بلانش"من فرنسا مدته 25 دقيقة إخراج جوان راكوتواريسوا.

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إضافة إلى أفلام "فتحة الخزان" من كندا مدته 11دقيقة، إخراج علي رضا كاظمي بور، بانتا مصلح، "التحفة الفنية" من إسبانيا مدته 20 دقيقة إخراج أليكس لورا سيركوس، "ميرا" من مصر مدته 18دقيقة إخراج أحمد سمير، "المراقِب" من الولايات المتحدة الأمريكية مدته 16دقيقة إخراج إيلي ستاوب، "رجل العائلة" من أستراليا - ألمانيا – نيبال مدته 17 دقيقة إخراج كالاني جاكون.



وكذلك أفلام "خروف" من إيران مدته 15 دقيقة إخراج مهراد كبيري، "الغسيل" من ماليزيا مدته 23 دقيقة إخراج ميكي لاي، "ولود" من ألمانيا – سوريا مدته 27 دقيقة إخراج داوود العبدالله، لويز زنكر، "قيلولة تانغو" من كرواتيا مدته 10 دقائق إخراج دينكو بوزانيتش، "مكان تحت الشمس" من مولدوفا مدته 20 دقيقة إخراج فلاد بولغارين.



وتضم القائمة أيضاً أفلام: "اختيار" من مقدونيا مدته 17 دقيقة إخراج ماركو كرنوغورسكي، "يايا" من تشيلي مدته 20 دقيقة إخراج ليتيثيا أكيل إسكاراتي، "جماد متحرك" من تايوان مدته 16دقيقة إخراج كيفن تسونغ-هسوان يه، "ألبوم العهود" من لبنان مدته 24 دقيقة إخراج إيليو طراباي، "ميرا، ميرا، ميرا" من المملكة العربية السعودية مدته 21 دقيقة إخراج خالد زيدان.

قائمة أفلام التحريك

أما عن قائمة الأفلام المشاركة في فئة أفلام التحريك لهذه الدورة فجاءت كالتالي: فيلم "عالوتر الحساس" من المملكة المتحدة ومدته 4 دقائق، للمخرجة أمل غملوش، "أطفال البرزخ" من الإمارات ومدته 9 دقائق، إخراج أحمد خطاب، "غُميضة" من فلسطين – إسبانيا، ومدته 7 دقائقق، إخراج رامي عباس، "تذكر" من ألمانيا – تشيلي، ومدته 10 دقائق، إخراج كارولينا كروز، "لفين؟" من مصر، ومدته دقيقتان، إخراج عمر حسام الدين، "الثنائي الحضري" من الصين، ومدته 6 دقائق، إخراج هونغيو يوي.

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وكذلك أفلام: "ديتليف" من ألمانيا ومدته 13دقيقة، إخراج فرديناند إيرهارد، "الوحوش" من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدته 12دقيقة، إخراج مايكل غرانبيري، "لا أستطيع النوم!" من اليابان ومدته 3 دقائق، إخراج يينغجيه زو، "أغنية الأوراق الطائرة" من أرمينيا ومدته 13دقيقة، إخراج أرمين أندا "الزجاجة الأخيرة" من سوريا - الإمارات، ومدته 4 دقائق، إخراج محمد أسعد.

قائمة الأفلام الوثائقية

أما قائمة الأفلام الوثائقية لهذا العام فجاءت كالتالي: فيلم "مسرح الأحلام" من قطر ومدته 14دقيقة، إخراج فاطمة الغنيم، "عندما جئتُ بابك" من هولندا – إثيوبيا، ومدته 11 دقيقة، إخرج أنطونيو باوليتي، "في الحقل الفارغ" من بولندا، ومدته 10دقائق، إخراج أنجيليكا سيغال، "سينما الأمل" من فلسطين ومدته 11دقيقة، إخراج رنا أبو شيخة، "ذاكرة من منظور شخصي"، من أذربيجان- سنغافورة ومدته 14دقيقة، إخراج إيغور سمولا، "الوادي يتغنى في الأسر" من أيرلندا، ومدته 15دقيقة، إخراج ناثان فاغان، "ظلال" من فرنسا – الأردن، ومدته 12دقيقة، من إخراج رند بيروتي.



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