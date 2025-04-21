حملة لمعالجة التشوه البصري

وتستهدف الحملة إزالة أكثر من 160 ألف مترٍ مكعبٍ من المخلفات في خمسة مواقع حيوية داخل مدينة عرعر، بمشاركة أكثر من 40 آلية ومعدة ثقيلة، في إطار تنسيق مشترك بين الجهات المعنية.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود المستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري، والارتقاء بمستوى الخدمات.
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