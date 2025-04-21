دليل إرشادي للرعاية الصحية المنزلية

أصدر المجلس الصحي السعودي الدليل الإرشادي الوطني لإدارة الرعاية الصحية المنزلية؛ بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتحسين آليات تقديم الرعاية الصحية المنزلية، وتزويد المتخصصين بالأدوات والمعايير الأساسية وتمكينهم من أداء مهامهم بسلامة وجودة عالية، ويعد الدليل مرجعًا للإجراءات التي تضمن تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمرضى في منازلهم، وتحقيق التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية والمجتمع، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى بفعالية واستدامة، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة.

خارطة طريق

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للطب المنزلي بالمجلس الدكتورة عائشة إبراهيم الصغير أن الدليل يُعد خارطة طريق ومرجعًا رئيسًا لمقدمي وموظفي الرعاية الصحية المنزلية والعاملين فيها على مستوى المملكة، إضافة إلى المؤسسات في ما يتعلق بأساسيات الممارسة الأولية في مكان الرعاية الصحية المنزلية مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن الدليل يتناول الجوانب الأساسية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية بما في ذلك المؤهلات المهنية والأخلاقيات المطلوبة من فريق العمل لضمان انسجام الجهود وتكاملها، إضافة إلى تحسين جودة الرعاية المنزلية مع إيلاء أهمية خاصة لسلامة المرضى وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية.

الفرق الطبية

ويستهدف الدليل مقدمي خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ بما يشمل الفرق الطبية من ممرضين وأطباء وأخصائيين، وكذلك الإداريون والمشرفون المسؤولون عن تخطيط وتنظيم هذه الخدمات، ويخاطب الدليل المرضى وأسرهم الذين يتلقون خدمات الرعاية المنزلية أو يسهمون في دعمها.

ويشتمل الدليل أساسيات ومبادئ الرعاية الصحية المنزلية مع التركيز على السلامة، وتعزيز مفهوم الرعاية المجتمعية والمستدامة، ويتناول الرعاية الصحية المنزلية -عن بُعد-، ويقدم إجابات شاملة على الأسئلة الشائعة التي يطرحها مقدمو الرعاية في هذا المجال، مما يجعله أداة عملية تسهم في تطوير القطاع وتحقيق أحد أهم معايير الجودة في الرعاية الصحية المنزلية.