قرار بتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالشراكة مع وزارة السياحة- عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وسيُطَبَّق القرار على ثلاث مراحل، ويستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية، ومن أبرزها (مدير فندق، ومدير عمليات فندقة، ومدير رقابة فنادق، ومدير وكالة سفر، ومدير تخطيط وتطوير، وأخصائي تطوير سياحي، وأخصائي إرشاد سياحي، ومنظم سياحي، وأخصائي فندقة، ومرشد موقع، وأخصائي مشتريات، وأخصائي مبيعات، وموظف استقبال فندق) وتبدأ المرحلة الأولى منها في 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتبدأ 2028/01/02م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.