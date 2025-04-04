شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة.

وتشهد أماكن في الرياض رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة. أتربة مثارة كما تشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.