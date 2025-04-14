شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة الكهرباء باسم المؤجر.. ما الموقف من دعم حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

أنا مستقل غير مؤهل، هل من الممكن أن تكون فاتورة الكهرباء باسم المؤجر أم يشترط أن تكون بإسمي كمستأجر؟

حساب المواطن

التحايل للحصول على دعم حساب المواطن

التحايل للحصول على الدعم

الدمام - شريف احمد - أجاب الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن سؤال أحد المستفيدين:إذا كنت غير مؤهل بسبب "تشير السجلات بوجود ملاحظات على عقد الإيجار"، يرجى التوجه إلى حسابك وتقديم اعتراض مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة والمتوفرة لديك لاستكمال طلب الاعتراض، وسيتم مراجعة المستندات والتحقق منها.يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيطبق بحقه المادة 20.وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.وذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.