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فاتورة الكهرباء باسم المؤجر.. ما الموقف من دعم حساب المواطن؟

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة الكهرباء باسم المؤجر.. ما الموقف من دعم حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجاب الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن سؤال أحد المستفيدين:

أنا مستقل غير مؤهل، هل من الممكن أن تكون فاتورة الكهرباء باسم المؤجر أم يشترط أن تكون بإسمي كمستأجر؟

إذا كنت غير مؤهل بسبب "تشير السجلات بوجود ملاحظات على عقد الإيجار"، يرجى التوجه إلى حسابك وتقديم اعتراض مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة والمتوفرة لديك لاستكمال طلب الاعتراض، وسيتم مراجعة المستندات والتحقق منها.

حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.

التحايل للحصول على دعم حساب المواطن

أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيطبق بحقه المادة 20.
وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.

التحايل للحصول على الدعم

وذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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