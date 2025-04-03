شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار أمطار رعدية وزخات من البرد على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل.

تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

أمطار على معظم المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.



أمطار على الرياض

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه وتربة والخرمة ورنية.وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وخليص، وخفيفة على جدة ورابغ.

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء ومرات والغاط والزلفي والمجمعة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية والشرقية وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، وخفيفة على منطقة نجران.