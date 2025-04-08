شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات الحوثي للمملكة ...حرس الحدود السعودية يعلن القبض على مخالفين قادمين من اليمن بحوزتهم هذا الشيء الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من ضبط خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد محاولتهم تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وفي عملية أخرى، أحبطت دوريات حرس الحدود في الربوعة محاولة تهريب 198 كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم التعامل مع المضبوطات وفق الأنظمة المتبعة.

وفي محافظة الطائف، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين ضُبطا وبحوزتهما 14,089 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كانوا يحاولون تهريب 72 كيلوجرامًا من نبات القات، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي عملية نوعية أخرى، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان محاولة تهريب 32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في محافظة فيفا، وتم تسليم المواد المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية.

وتؤكد الجهات الأمنية السعودية استمرار جهودها في التصدي لعمليات التهريب، وتكثيف الرقابة لمنع دخول المواد المخدرة إلى المملكة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.