شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ آمن.. اتجاه المتعاملين إلى الدولار يهبط بأسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2%، مع اتجاه المتعاملين إلى الدولار كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 2963.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى في 4 أسابيع عند 2955.89 في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2973.60 للأوقية عند التسوية. أسعار المعادن النفيسة وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5& إلى 29.71 دولار للأوقية.

بينما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 907.09 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.9% ليصل إلى 903.19 دولارات.