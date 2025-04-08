الاقتصاد

ملاذ آمن.. اتجاه المتعاملين إلى الدولار يهبط بأسعار الذهب

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

ملاذ آمن.. اتجاه المتعاملين إلى الدولار يهبط بأسعار الذهب

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الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2%، مع اتجاه المتعاملين إلى الدولار كملاذ آمن.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 2963.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى في 4 أسابيع عند 2955.89 في وقت سابق من الجلسة.
وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2973.60 للأوقية عند التسوية.

أسعار المعادن النفيسة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5& إلى 29.71 دولار للأوقية.
بينما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 907.09 دولار.
وانخفض البلاديوم 0.9% ليصل إلى 903.19 دولارات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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