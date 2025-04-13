شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 - 4 - 2025.. الجنيه الذهب بـ 37680 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها بدون مصنعية

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون": "قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكنني أقول إن 10% هو الحد الأدنى"، دون تحديد الدول التي قد تتأهل أو الشروط التي ستنطبق.

جاءت هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن التأثير الاقتصادي والإنساني المحتمل لنظام التعريفات الجمركية الأمريكي.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

