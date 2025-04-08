شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى كندية لمنظمة التجارة العالمية ضد رسوم ترامب على السيارات والان نبدء بالتفاصيل

رسوم ترامب الجمركية

الرسوم الجمركية لترامب على كندا

الصراع الأمريكي الكندي

الدمام - شريف احمد - رفعت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات قطاع السيارات.وأفادت المنظمة أن كندا طلبت من منظمة التجارة العالمية مشاورات حل النزاع مع الولايات المتحدة، في ما يتعلق بفرض الولايات المتحدة تعرفة نسبتها 25 في المئة على السيارات وقطع السيارات من كندا.وتقدمت كندا بهذه الشكوى في الثالث من أبريل، إلا أنها لم توزع على الدول الأعضاء سوى الإثنين.ورأت أوتاوا في الشكوى أن الرسوم الجديدة "غير متسقة مع التزامات الولايات المتحدة" بموجب القوانين التجارية الدولية.وسارعت كندا للرد على التعرفات الأميركية، وأعلنت الخميس فرض رسوم بنسبة 25 % على عشرات الآلاف من السيارات المستوردة من الولايات المتحدة.وأطلق ترامب حربا تجارية واسعة النطاق على العديد من الدول، وأعلن الأسبوع الماضي فرض حزمة من التعرفات على مختلف دول العالم، ما تسبب بانخفاضات حادة في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية.وبقيت كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، في منأى عمليًا عن التعرفات الجديدة التي أعلنها ترامب الأربعاء، إذ أبقت واشنطن المنتجات الواردة ضمن اتفاق التجارة الحرة مع أوتاوا والمكسيك، معفية من الرسوم الإضافية.لكن كندا التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تواجه تعرفات على الصلب والألومنيوم ومنتجات أخرى، إضافة للرسوم على السيارات.وتتيح مشاورات حل النزاع في منظمة التجارة العالمية للأطراف المعنيين إجراء نقاش للتوصل إلى حل مرضٍ، من دون الذهاب إلى حد المقاضاة.وإذا فشلت المداولات في حل الخلاف خلال مهلة 60 يومًا، يمكن للطرف الشاكي أن يطلب صدور قرار من قبل لجنة.وسبق لكندا أن تقدمت بشكويين على خلفية إجراءات ترامب السابقة.