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أنشيلوتي الأفضل أم فليك؟! … إعلامي كتالوني يحسمها

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أنشيلوتي الأفضل أم فليك؟! … إعلامي كتالوني يحسمها

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عدن - ياسمين التهامي - م الإعلامي جوسيب بيدريرول كل الجدل القائم، بشأن المقارنات بين المدربين كارلو أنشيلوتي وهانز فليك. بيدريرول قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي: “أنشيلوتي هو الأفضل، لأنه فاز مع بالعديد من الألقاب على مدار حقبتين”. “إذا لم يحقق أي شيء هذا الموسم، فسيقال أن فليك مدرب فاشل”. الكثير من النقاد يتفقون مع هذا الرأي، فالمقارنة بين الرجلين لا تجوز بأي حال من الأحوال، والتاريخ وحده هو من يؤكد ذلك، فعدد الألقاب والخبرات الكبيرة يمنح كارلو الأفضلية المطلقة دون منازع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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