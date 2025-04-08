شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي الأفضل أم فليك؟! … إعلامي كتالوني يحسمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - م الإعلامي جوسيب بيدريرول كل الجدل القائم، بشأن المقارنات بين المدربين كارلو أنشيلوتي وهانز فليك. بيدريرول قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي: “أنشيلوتي هو الأفضل، لأنه فاز مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب على مدار حقبتين”. “إذا لم يحقق برشلونة أي شيء هذا الموسم، فسيقال أن فليك مدرب فاشل”. الكثير من النقاد يتفقون مع هذا الرأي، فالمقارنة بين الرجلين لا تجوز بأي حال من الأحوال، والتاريخ وحده هو من يؤكد ذلك، فعدد الألقاب والخبرات الكبيرة يمنح كارلو الأفضلية المطلقة دون منازع

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