مشروع سعودي ضخم يُسعد أكثر من 11 مليون يمني ويسهل حركة السفر في أهم طريق دولي يربط البلدين !

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عدن - ياسمين التهامي - �طلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعًا ضخمًا يهدف إلى تحسين النقل البري بين البلدين، كما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم البنية التحتية في اليمن. ويتمثل المشروع في توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الاستراتيجي الدولي، وهو طريق حيوي يخدم أكثر من 11 مليون يمني ويعد شريانًا أساسيًا للحركة التجارية وعبور المسافرين بين اليمن أهمية طريق العبر: يُعتبر طريق العبر من أهم الطرق الاستراتيجية في اليمن، حيث يربط بين المملكة العربية السعودية والمحافظات اليمنية، مما يجعله محورًا رئيسيًا للتجارة والسفر. وهذا الطريق لا يخدم فقط في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، بل يسهم أيضًا في تسهيل حركة المواطنين بين المدن اليمنية، مما يعزز التنقل الآمن والسلس للمسافرينمشاريع إعادة تأهيل الطرق في عدن: وبالإضافة إلى مشروع طريق العبر، نفذ البرنامج السعودي مشاريع أخرى في محافظة عدن، تضمنت إعادة تأهيل أربعة طرق داخلية: 1- طريق ساحل أبين، 2- طريق كالتكس - الحسوة، 3- طريق شاهيناز، 4- طريق وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الحركة المرورية داخل المدينة، مما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ويعزز النشاط التجاري في المنطقة. كما تُعد هذه المشاريع جزءًا من جهود أوسع لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين. ومن خلال توفير بنية تحتية أفضل للنقل، يتمكن سكان اليمن من الوصول بسهولة أكبر إلى الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل عامحيث ستفتح هذه التحسينات آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

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