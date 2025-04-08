تراجع النفط والذهب بسبب تداعيات الحرب التجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت أسعار النفط أمس الاثنين بنسبة 2% لتقترب من أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بسبب مخاوف من ركود اقتصادي جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار أي 2.1% إلى 64.21 دولار، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أي 2.1% إلى 60.70 دولار.

وزادت تأثيرات القرارات الأمريكية وتصاعد الحرب التجارية مع الصين من الضغوط على الأسواق، بينما قررت السعودية تخفيض الأسعار للمشترين الآسيويين، وسط مخاوف من ضعف الطلب وتفاقم التضخم.

وفي سياق متصل انخفضت أسعار الذهب أمس الاثنين بأكثر من 2%، بعد لجوء المتعاملين إلى الدولار كملاذ آمن إثر مخاوف متزايدة من ركود عالمي جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 2963.19 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الآجلة خسائر بلغت 2% عند 2973.60 دولار للأوقية.

وأشار خبراء السوق إلى تراجع الذهب بفعل التحول نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والفرنك السويسري والين الياباني، بينما يبقى المحللون متفائلين رغم ضغوط السوق ومخاوف السيولة.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى تباينًا في الأداء، حيث ارتفعت الفضة 0.5% لتصل إلى 29.71 دولار للأوقية، بينما تراجع كل من البلاتين 1% ليصل إلى 907.09 دولار وهبط البلاديوم 0.9% ليصل إلى 903.19 دولار.

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