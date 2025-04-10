شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5109 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 5109 جنيهات

عيار 21 يسجل 4470 جنيها

عيار 18 يسجل 3831 جنيها

عيار 14 يسجل 2980 جنيها

الجنيه الذهب 35760 جنيها

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.