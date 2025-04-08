شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عوار من المشاركة مع الاتحاد أمام العروبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فت تقارير صحفية، عن جاهزية الجزائري حسام عوار لاعب وسط الاتحاد، لمواجهة العروبة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي. الجهاز الطبي للفريق أكد جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها. عوار كان قد تعرض لإصابة عضلية في الفخذ، خلال مواجهة الأهلي الماضية، في الدوري.

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