شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو : التحكيم الاسباني يصدر قانون جديد ضد لاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1908627317272043716">https://twitter.com/i/status/1908627317272043716لا يزال الجمهور ومتابعي ريال مدريد في صدمه من الاحداث المتلاحقة ضد لاعبي الفريق وما يقوم به التحكيم تجاه النادي . تدخلات كارثية واشتراكات عنيفه يتعامل معها التحكيم الاسباني بشكل غير انساني كما نشر الاعلام الموالي للفريق . هذا المشهد كتب عنه احد الصحفيين في حسابه قائلا ” بالفعل لجنة الحكام لديها قانون داخلي خاص فقط ضد لاعبي الريال … لا يجب ان يطرد لاعب الخصم الا في حال كسرت قدم الاعب “

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