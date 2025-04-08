شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إيزاك ضد ليستر سيتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل أليكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد على تقييم 6.6 في فوز فريقه على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. إليكم أبرز أرقام أليكسندر إيزاك في المباراة: الدقائق: 71′ الأهداف: 0 صناعة الأهداف: 0 أهداف متوقعة: 0.16 إجمالي التسديدات: 3 تسديدات خارج المرمى: 3 حالات التسلل: 2 صناعة أهداف متوقعة: 0.05 صناعة فرص: 0 تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0 تمريرات خلفية: 0 التمريرات الصحيحة: 2 تمريرات طويلة اكتملت: 9/13 (69%) اللمسات: 19 أخطاء حصل عليها: 0 الدفاع: أخطاء ارتُكبت: 0 سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 2 فقد الاستحواذ: 6 تمت مرواغته: 0 تسديدات تم اعتراضها: 1 تشتيت كرات: 1 اعتراضات: 0 استعادة الكرة: 2

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