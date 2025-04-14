السعودية | خلال تقريرها الرقابي للربع الأول.. “تقييم” تؤكد على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” في تقريرها للربع الأول لعام 2025م، عن إحالة 3 مخالفين للنيابة العامة وذلك لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين بممارستهم لمهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، كما تم إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.

وأوضح التقرير عن عقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ والبالغ عددها 14 قرار تضمنت إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة )االثانية والثلاثون) من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والايقاف لمدة سنة، كما تستمر تقييم في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم؛ حيث تم تصحيح 8 مخالفات -غير جسيمة- تم رصدها لمجموعة من المخالفين.

وتجدد تقييم تأكيدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها.

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