السعودية | “هيئة الطرق”: الحواجز الدورانية إحدى أهم ممكنات السلامة على الطرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكّدت الهيئة العامة للطرق أهمية الحواجز الدورانية، إحدى أهم الممكنات في أنظمة سلامة الطرق، وتُعدُّ من أبرز وسائل تعزيز السلامة على شبكة الطرق في المملكة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين مستويات السلامة على الطرق، خاصة في المنحنيات الحادة والمناطق المرتفعة، حيث تسهم هذه الحواجز في تقليل شدة الصدمات الناجمة عن الحوادث، لا سيما عند وجود عوائق خطرة قرب الطريق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن الحواجز الدورانية تُعدُّ نموذجًا متقدمًا لرفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تتكون هذه التقنية من عوارض معدنية وحواجز وقائية، إضافة إلى أسطوانات دورانية مثبتة على هذه الحواجز، وقوائم معدنية تثبت على قواعد خرسانية، مما يضمن تعزيز فعالية الحواجز وحماية مستخدمي الطرق.

وأكّدت الهيئة حرصها على تطبيق أفضل السياسات والمعايير التي تسهم في الارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية للقطاع من خلال الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

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